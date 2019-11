"Lo que nos da miedo es lo que nos caza desde adentro": Brendan Gleeson, protagonista de 'Mr. Mercedes'

La trilogía de novelas de Stephen King basadas en el detective Bill Hodges (Brendan Gleeson) inspiraron esta serie, Mr. Mercedes, que cuenta la historia de un detective retirado y atormentado por uno de los casos que no pudo resolver.

Un hombre, a quien apodaron Mr. Mercedes en su despacho, atropelló con frialdad a 16 personas que hacían fila en un lugar para solicitantes de empleo. No solo lo atormenta la idea de no haber dado con la respuesta jamás, sino que, para empeorar las cosas, un hacker comienza a contactarlo dando pistas de ser el verdadero "Mr. Mercedes". Lo que comienza como una pelea entre dos pronto se convierte en un problema mucho más grande en donde se discuten temas como nuestra relación con la tecnología y la manera en que se puede salir de control, así como los diferentes temores que nos impiden dormir en la noche.

Suspenso, drama policíaco y la exquisita narración de Stephen King combinada con el talento del showrunner David Kelley se complementan con la actuación de Gleeson, a quien muchos recuerdan por papeles como Harry Potter (Alastor 'Ojo loco' Moody), Pandillas de Nueva York (Walter 'Monk' McGinn) y Corazón Valiente (Hamish Campbell). Esto fue lo que nos contó.

Bill es un detective muy interesante porque sus capacidades están al máximo, pero se ve forzado a retirarse, ¿se basó en alguien particular para construir el personaje?

Bueno, el personaje ya estaba bien construido desde el libro, y creo que hicieron un maravilloso trabajo desde el guion. Un cambio que implementamos es que decidimos hacerlo irlandés, porque yo mismo lo soy, y me identifico con él porque algunas cosas de la manera en que creció también me ocurrieron a mí, así que se volvió alguien a quien yo podía entender en su diario vivir a raíz de su pasado. Esa decisión hizo que el personaje tuviera varias cosas en común conmigo y pude partir de allí, lo cual me facilitó mucho su creación.

En otra entrevista usted dijo haber conocido primero las cintas de Stephen King antes que sus libros y los respectivos guiones de la serie, ¿cree que esto influyó en la manera como interpretó las ideas del escritor?

Es interesante porque en un punto uno recopila tanta información del personaje que comienza a entender incluso sus instintos y a actuar según estos. Hay ciertas cosas que encuentras en la lectura que parecen muy propias del personaje, pero después puede que en pantalla te parezca que él habría hecho las cosas de otra manera, y eso es un reto. Es un tema de colaboración entre director, escritor y actores.

La tecnología es uno de los temas centrales de la serie, y cómo esta puede salirse de control, ¿cuál diría que es la postura de la serie?

Pienso que trata de no ignorar un tema que definitivamente le puede tocar a muchas personas del común como las que vemos en la serie, y que los afecta de manera real. Queríamos mostrar las consecuencias de la violencia que se deriva de lo que puede pasar desde el mal uso de la tecnología. Desde mi punto de vista incluso si quieres solucionar algunas situaciones a veces solo te queda entender que cada quien simplemente está viviendo su vida como cree que debe vivirla, y eso escapa a nuestro control.

De todos los elementos que crean suspenso y terror en la historia, ¿qué es lo que más lo aterra personalmente?

Creo que a la larga lo que realmente nos da miedo no es la amenaza externa y las cosas que vemos fuera, sino las cosas que están dentro nuestro y que nos cazan desde nuestro interior. Esas son las situaciones que más nos dan miedo, es el hecho de permitir que la violencia y la frustración se apoderen de nosotros desde adentro y se conviertan en obsesiones.

¿Qué le dice a las personas en la calle cuando le preguntan si ya atrapó al malo de la historia?

(Risas) Sí, me lo dicen muy seguido. Todavía estamos grabando, y en la historia todo es consecuencia de algo, así que siempre hay una lucha que parece no acabar. No lo he atrapado, eso es lo que les respondo (risas).

¿Nos adelantaría algo de la última temporada de Mr. Mercedes?

Creo que verán momentos muy interesantes y verán la resolución de algunas situaciones (risas).

