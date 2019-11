Alejandro Sanz vuelve a presentarse en Colombia luego de siete años

View this post on Instagram

3 Latin Grammy de 6 posibles, que me hacen inmensamente feliz. Gracias a La Academia de la Grabación por tanto cariño, y gracias a todos mis compañeros y a mi equipo. Viva la música! #GrabaciónDelAño #MejorCanciónPop #MejorVideoVersiónLarga #LoQueFuiEsLoQueSoy #MiPersonaFavorita @latingrammys #LatinGrammy 2019 👔: @lorrrenza 💇🏻‍♂️: @savedbarber