Presentadora de 'Noticias RCN' respondió a las fuertes críticas de "sobreactuada" y "fingida" y dejó callados a varios

View this post on Instagram

Reinado Colombia ✔️ check otra faceta❤️✔️ GRACIAS FUIMOS TENDENCIA MUNDIAL GRACIAS 👑 GRAN TRABAJO EN EQUIPO. Primer vestido y zapatos: Alfredo Barraza (te adoro demasiado) Segundo vestido: Oscar Reina, diseñador colombiano, tienen que ver sus diseños son wow, gracias también gracias @alejandramuñoz Accesorios: @puraysacra Gracias por ser amorosas conmigo y elaborar joyas tan delicadas y elegantes en tiempo récord. [email protected] @portadapeluqueria La mejor de Cartagena A ustedes gracias ❤️💋