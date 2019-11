"Esto fue la tapa de la exageración", comentaron. ¡Televidentes piden que presentadora de RCN se vaya luego de presentar el Concurso de Belleza!

Diana Mina, quien actualmente es presentadora de Noticias RCN, también fue la encargada de presentar el reinado de belleza.

Sin embargo, muchos televidentes no quedaron contentos con su participación.

Y es que para varios, en la mayoría de las ocasiones se le sintió "fingida" y "exagerada".

No me vi el reinado pero me puedo orinar de la risa con esa presentadora, ni idea quien es 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

— 🧜🏽‍♀️ (@karicastro03) November 12, 2019