Suso 'El Paspi 'sufrió accidente y tendrá que cancelar su gira por Estados Unidos

El humorista dio la noticia a través de sus redes sociales. Suso sufrió accidente y tendrá que cancelar su gira por Estados Unidos.

Con sorpresa recibieron el anuncio los seguidores del comediante.

En sus redes sociales, Suso compartió una foto en la que aparece en una camilla de hospital.

Según cuenta, sufrió una caída y se fracturó un codo además de lastimarse un pie.

"Hola mis amores, este finde tuve un accidente, me caí y estoy incapacitado unas semanas. Me quebré el codo y me lesioné un pie… que pecaíto de mí. A veces la vida te obligar a parar y hay que aceptarlo. Lo siento por mi gente de Houston, Dallas en Estados Usnidos y Armenia (Colombia), porque por ahora no nos podremos ver", escribió el humorista.

Suso sufrió accidente y tendrá que cancelar su gira por Estados Unidos

A pesar de todo, parece ser que sus lesiones no son de mayor gravedad.

Luego de recuperarse, Suso podría retomar su gira, aunque no confirmó esta información.

Su programa, sin embargo, sí seguirá con total normalidad.

