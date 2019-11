"Me siento afortunado de ser parte de 'His Dark Materials'": James McAvoy

La nueva apuesta del canal es esta serie de fantasía (La materia oscura, en español), basada en la trilogía del escritor Philip Pullman, donde un multiverso conecta las vidas de diferentes personas y sus daemons (compañeros animales que contienen el alma humana). El actor escocés ganador de un Óscar, James McAvoy, habló de su participación en esta producción.

¿Cómo es su personaje de Lord Asriel?

Él fue un noble de alcurnia en su juventud, pero después cometió un error bastante grande con alguien que también aparece en la serie, y por esta razón ambos sufren las consecuencias. Perdió sus tierras y la iglesia, el Magisterio, se lo quitó todo. La vida de mi personaje cambió muchísimo, y en el presente en que ocurre la historia ya tiene 40 años y desconfía y detesta profundamente a las organizaciones religiosas, sus doctrinas, creencias y motivos. Pasó 13 años tratando de fortalecer sus creencias, buscando tumbar el Magisterio. También está en la búsqueda del verdadero significado de la espiritualidad y cómo esta ha sido pervertida en el mundo por las organizaciones religiosas.

Su papel es bastante icónico en esta serie, ¿sintió nervios al interpretarlo?

No, ya no siento nervios de hacer las cosas. ¡Estoy muy viejo para eso! Estaba más emocionado por interpretarlo y hacer algo arriesgado y peligroso en el entretenimiento mainstream, en donde las producciones tienen una perspectiva marcada sobre las organizaciones religiosas. Acá no había manera de disimularlo: Asriel está en contra de ello, y no solo eso, pues cree que nos hacen retroceder, que son una forma de tortura y abuso en contra de la humanidad. Era un objetivo muy claro y empático, y es algo que me emocionaba porque no es un papel que se encuentre a menudo. Amo el personaje y ese aspecto rudo, glamoroso, lleno de vida de él. Está más vivo que la mitad de las personas que he conocido en mi vida. Interpretar a ese tipo de personas, que tienen algo mágico pero también algo científico y teológico consigo, es genial. No siento nervios porque me encantó. Me siento afortunado de ser parte de esto.

¿Qué tipo de fantasía vemos en His Dark Materials?

No es algo tan épico como El señor de los anillos. No me malinterpreten, amo El señor de los anillos, pero esta serie no se apoya tanto en eso, es más espiritual. Tiene un argumento más enfocado. Tampoco me malinterpreten con Harry Potter, es solo que el mundo de esta serie tiene menos fantasía. Philip Pullman es un narrador valiente y temerario que sabe que la gente querrá seguir la historia de los personajes para saber a donde diablos van y por qué están tan asustados cuando en realidad deberían estar felices.

¿De qué manera le ayudó el traje de Lord Asriel a entrar en personaje?

Él es de esa era en que uno nunca jamás iría a ningún lugar sin una corbata. Aun si no tenías traje tenías que usar corbata, si subías una montaña tenías que llevar corbata. Hay un aire de militar en él a pesar de que ha sido teólogo y científico. También es un aventurero y explorador y toda esta combinación la vemos en su apariencia.

