The Morning Show: ¿Apple TV aterriza con éxito?

Oscuridad total. Los aplausos guían el ritmo de la escena. Estamos repitiendo una secuencia que ya vimos con imágenes. Sí, de nuevo tendremos a Bradley Jackson (Reese Whiterspoon) poner la cara de sorpresa por no entender lo que sucede. Los demás completan el circo del espectáculo pago con miradas de envidia, cinismo, incredulidad, venganza, algunas desafiantes y otras pasivas. Todas hacen parte del mismo show de ficción que monta un medio de comunicación para legitimar su liderazgo pese a los escándalos, pese a la manipulación, pese a sí mismos. Nada muy distinto a lo que pasa en otras partes del mundo o a lo que pasa en Colombia con sus desprestigiados y predecibles medios.

La escena hace parte de The Morning Show, la serie que lanzó Apple como parte de su estrategia para posicionar su plataforma de streaming y que tiene como protagonistas a Jennifer Aniston y a la ya mencionada Whiterspoon. Es una serie que aprovecha el contexto de escándalos de acoso sexual a nivel mundial, del llamado movimiento del #MeToo, para tomarlo como base del argumento y de allí construir todo un drama que evidencia realidades como los juegos de poder de los medios de comunicación, la forma en que manipulan a la audiencia y el impacto creciente de las redes sociales como herramientas indispensables a la hora de informar. El resultado: una serie con una producción impecable y con una Aniston fabulosa, que interpreta a una famosísima presentadora en decadencia, que se resiste a dejar su trono (como tantos y tantas hoy), que está fuera de control y que intenta no sucumbir ante quienes la quieren fuera. A su lado, una Whiterspoon siendo la mejor versión de lo que puede ser Reese Whiterspoon: valiente, imprudente y con un look Hillary Clinton.

The Morning Show nos hace recordar éxitos como The Newsroom y es un aterrizaje digno para un gigante como Apple, que pretende competir con Netflix, Amazon Prime y con el apabullante catálogo que llega con Disney +. Con esta serie, Apple plantea una lógica distinta de consumo a lo que ya nos acostumbraron otras plataformas de streaming: lanzó sus tres primeros capítulos el primero de noviembre y cada viernes estrena un nuevo capítulo. Nos recuerda así la forma en que las grandes series lograron ser memorables en el pasado y que con el streaming se había reemplazado por el “consuma mucho, así no le guste, porque si no le gusta, también tiene más para consumir”. Es decir, el pecado capital de nuestra era: la gula.

El aterrizaje exitoso de Apple en la lucha por el streaming demuestra que la apuesta audiovisual de las series es en este tipo de plataformas, más allá de las reglas de acceso y consumo que se les den a la audiencia. Sin embargo, y como hace un tiempo lo hablaba con un guionista, hay una serie de desafíos relacionados con el creciente mercado de streaming en las lógicas de producción audiovisual. Latinoamérica, una región acostumbrada a ceder el poder en el mercado de contenidos como el cine, tenía hasta hace poco el dominio de la televisión, algo que permitía que a través de series, telenovelas y las mismas ficciones de los noticieros, se viera representada la sociedad y se fueran transformando los imaginarios de la gente. El estancamiento tecnológico de los canales de televisión nacional, así como sus cuestionadas relaciones de poder y sus escasos riesgos con contenidos que promovieran la diversidad y el respeto a las distintas formas de ver el mundo, le están abriendo el paso a empresas internacionales para que dominen un segmento del público que en unos años será la mayoría absoluta.

Las cosas están cambiando y muy pocos queriendo cambiar. The Morning Show muestra un poco esto, un programa en declive que aprovecha la crisis para reinventarse con quien sí entiende a la audiencia, así esto implique renunciar a los valores que hacía rato debía mandar a recoger. La pregunta es, ¿cuándo decidirán cambiar aquellos que pretenden el éxito con la misma fórmula de hace décadas?