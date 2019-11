Maroon 5 vuelve a Colombia después de tres años de última presentación en Bogotá. Su gira por América del sur pasará por Uruguay, Argentina y concluirá en Colombia el 14 de marzo de 2020 en el Parque Salitre Mágico.

De acuerdo con Ocesa, organizador del evento, las entradas para la gira estarán a la venta en preventa el 18 y 19 de noviembre y estarán disponibles para el público general a partir del miércoles 20 de noviembre a través de www.eticket.co (solo tarjetas de crédito), en el centro de atención de llamadas (794-09-00) y en las tiendas Jumbo (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali).

El anuncio de la gira de la banda se da después del lanzamiento de su sencillo Memories. Esta es la primera canción que dan a conocer desde el lanzamiento de su himno mundial Girls Like You. Producido por Adam Levine y The Monsters & Strangerz, Memories marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. Se trata de una balada minimalista que combina los acordes de la guitarra con la sugerente voz de Adam Levine.

Después de su lanzamiento, Memories escaló rápidamente y apareció en el número 22 del Billboard Hot 100. En cuanto a servicios de streaming, el tema es la pista global #3 en Spotify y su video ha obtenido más de 80 millones de visitas en YouTube.

¡Maroon 5 vuelve a Colombia para una buena descarga de pop!

Preventa con los bancos Aval

Si usted es de aquellos que quiere comprar su entrada para Maroon 5 con anticipación, le contamos que a partir de las 10:00 a.m. del 18 de noviembre y hasta las 11:59 p.m. del 19 de noviembre, estará abierta una preventa para clientes del grupo Aval. Esto quiere decir que las personas con tarjetas crédito y débito de los bancos AV Villas Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular, podrán adquirir sus entradas. Tenga en cuenta que para este concierto habrá dos localidades: General que tendrá un precio de $206.000 y Platino que valdrá $480.000. Y si si usted es de esos que irá en combo, podrá comprar hasta seis entradas en una transacción.

Sobre Maroon 5

La banda norteamericana se destaca no solo como una de las bandas más perdurables de la música pop, sino también, como uno de los actos más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda ha logrado tres premios Grammy y ha vendido más de 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. La banda se ganó a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock, pop y R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane y su álbum doble platino, It Won’t be Soon Before Long. Años más tarde el quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el N° 1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos Maps, Animals y Sugar, ayudando a la agrupación a establecer un récord para el mayor número de canciones de un grupo, en el primer lugar, dentro del top 40. Ellos lo lograron teniendo 9 en total.

Dentro de sus grandes cifras también se debe mencionar lo logrado con Girls Like You junto a Cardi B, de su lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues. El sencillo también escaló a la posición N° 1 en iTunes y Spotify, al mismo tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en Spotify y más de 2,2 mil millones de visitas de YouTube. Fue, notablemente, el video más visto en esta plataforma en 2018.

En cuanto a cifras recientes, la banda terminó el 2018 siendo el grupo más importante en la radio estadounidense, según Nielsen Music. Las canciones del grupo acumularon 8.58 mil millones de interacciones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas.

