"Se fue mi primer amor": el conmovedor mensaje con el que Claudia Bahamón se despidió de su padre

Se fue mi primer amor El amor de mi vida, la luz de mis ojos. Papito, fuiste amor a primera vista y no puedo dejarte de amar. Hemos pasado juntos los mejores años. Nos encanta la casa, la finca, estar en familia, comer empanadas, pan de yucas, dormir en el piso y tomarle del pelo a mi mamá. Contigo aprendimos a amar, aprendimos a perdonar, aprendímos que la vida es para ser felices, para disfrutar el momento, también aprendimos que no siempre es fácil, por eso siempre nos recordaste cuánto debemos luchar por nuestros sueños hasta lograrlos. Amé tu forma de ser, tu liderazgo, tus detalles, tu sarcasmo, tu vitalidad, tu sentido del humor, tu exigencia, tu inteligencia, tu forma de escribir, tu critica, tu forma de ver la vida y tus ganas de ayudar, incluso, aunque nos sacabas rabia, amamos hasta tu terquedad… es más, la heredamos y también heredaremos tus maravillosas carcajadas. Tu y yo nunca discutimos pero siempre supimos que en lo que único en lo que no llegaríamos a un acuerdo era en temas de política. Al final y con dificultad entendiste mis posiciones y te sentías orgulloso de que no me dejo comprar mi opinión. Celebrabas que tu hija pensara diferente. La verdad es que Nunca pensé llegar a conocer a un héroe sin máscara, ni capa, o súper poderes… tú rompiste completamente ese estereotipo. El verte trabajar día y noche, velar por tu familia con tanta garra, sin descanso, con desvelos, eso te hace ser nuestro héroe que el único poder que tenías era que “no se dejaba congelar” Hoy queremos tus hijos darle las gracias a nuestro héroe! Porque tuviste el valor de reconocer tu paternidad. Porque enfrentaste tus deberes de padre sin miedos. Te damos las gracias porque siempre cuidaste de nosotros, te preocupaste por nuestras necesidades y anhelos. Te damos las gracias porque nos cargaste en tus enormes brazos y años más tarde nos apoyaste sin límites. (Continúa 1/3)