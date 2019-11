La enfermedad de Shakira que provocó una crisis familiar ¿Ya se recuperó?

Shakira, cantante colombiana, vive uno de sus momentos más complicados a nivel profesional y personal. La crisis más dificultosa esta viviendo con su pareja, el futbolista Gerard Piqué y con quien tiene dos hijos, Milán y Sasha.

El estado de ánimo de la cantante se vio reflejado al cancelar su tour “El Dorado” después de los problemas con el jugador del club catalán FC Barcelona.

“Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard (Piqué) me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, contó la barranquillera durante la presentación de su documental de ‘El Dorado World Tour’ en Barcelona.

De esta manera confirmó su crisis sentimental junto al millonario jugador Gerard Piqué. Incluso aseguró que la pasó con cinco médicos y que la mayoría le aconsejó que se separa. La barranquillera no accedió ya que esto significaría alejarse de sus hijos.

“Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar”, contó Shakira para luego señalar que en ese tiempo su relación con Gerard Piqué tuvo una crisis.

¿Qué papel cumplió Piqué?

A pesar de los problemas de pareja, Piqué figuró como baluarte para ayudar en este duro momento a la cantante cafetera. Shakira confesó que tras sus hemorragias en la cuerdas vocales, este problemas médico ha sido lo más duro que le ha tocado vivir.

Este hecho ha marcado un antes y un después en la carrera de la barranquillera. “Creo que canto mejor ahora porque soy consciente de lo que tengo", agregó.

