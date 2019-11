La triste historia de Milena López con una relación "tóxica"

View this post on Instagram

Halloween siempre fué una fecha especial para mi, desde que vivo en Bogotá recuerdo disfrazarme cada año, hasta hace dos años. Ahora no lo hago, ni siquiera me pinto la cara, y si me preguntan porque? No tengo respuesta, no lo sé. Pero que bueno recordar esos momentos en los que nos vestimos de una persona que no somos, es divertido, es soñar con otros mundos. Aquí fuí por una tarde bailarina de ballet, así que aprovechemos este jueves de #Tbt con mi adorado @crisgomezphoto y @botero_laura