El drama entre Jhonatan Fierro y Laura Ojeda tiene una nueva versión. "Ella llegó a pegarme": ganador de Protagonistas responde a acusaciones de su exnovia.

Impactados quedaron los seguidores del reality de RCN tras la denuncia hecha por Laura Ojeda.

La exparticipante reveló que Jhonatan Fierro, quien fuera su novio en el programa y al salir de él, la golpeó.

Con moretones en el rostro y cuerpo, Laura asegura que Fierro incluso intentó hacer que su perro pitbull la atacara.

Ahora, Fierro publicó varios videos donde se ve cómo Laura también había sido violenta con él en otra ocasión.

Además, alegó que Laura había llegado "en estado de embriaguez" aquel día.

“El maltrato hacía los hombres también existe, aquí está la prueba de todo y si ni así creen en mi inocencia no hay peor ciego que el que no quiere ver. Llegó a pegarme con sevicia sin cruzar ni media palabra. Solo eran insultos tras insultos y era notable el estado de embriaguez en el que llegó. No quise llegar a esto, pero mi buen nombre ha sido ensuciado y tengo que defenderme”, anotó en la publicación, que actualmente ya eliminó de sus redes.

Al ver la respuesta de Fierro, Laura Ojeda asegura que él "acomodó" las imágenes. Por medio de una historia de Instagram preguntó "¿por qué no muestra desde el principio? Nadie actúa así sin una razón".

