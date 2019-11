Con foto en bikini Kathy Sáenz mostró su escultural cuerpo a los 47 años.

View this post on Instagram

REVOLUCIÓN SILENCIOSA En la superficie del mundo hay algo de ruido, violencia, crisis y las cosas parecen oscuras. Pero calmada y tranquilamente, al mismo tiempo, algo está sucediendo en lo profundo. Una revolución interior está teniendo lugar y algunas personas son llamadas a una mayor claridad. Es una revolución silenciosa. Desde adentro hacia afuera. Desde abajo hacia arriba. Esto es una operación global, una conspiración espiritual. Hay células dormidas en toda nación del planeta. No nos verás en la televisión, ni nos leerás en los periódicos, ni escucharás en la radio. No buscamos ninguna gloria. No llevamos ningún uniforme. Venimos en todas las formas, tamaños, colores y estilos. La mayoría trabajan anónimamente. Estamos trabajando tranquilamente detrás del escenario en todos los países y culturas del mundo. En ciudades pequeñas y grandes, en montañas y valles, en granjas y pueblos, en tribus e islas remotas. Podrías pasar al lado de alguno por la calle y ni siquiera notarlo. Estamos detrás de los escenarios. No es nuestra preocupación quien se lleva el reconocimiento sino sólo que el trabajo se realice. Ocasionalmente nos vemos en la calle. Nos saludamos tranquilamente y seguimos nuestro camino. Durante el día muchos tenemos trabajos normales pero a la tarde o la noche es donde el trabajo real tiene lugar. Algunos nos llaman el ejército de la con/Ciencia. Estamos lentamente creando un nuevo mundo con el poder de nuestras mentes, corazones y silencios. Seguimos nuestra guía interna con pasión y alegría. Nuestras órdenes vienen de la central de inteligencia espiritual. Estamos lanzando bombas suaves y secretas cuando nadie mira: Poemas – Abrazos – Música – Fotografía – Retiros – Películas – Talleres – Palabras amables Meditación y oración – Silencio interior – Webs – Perspectiva y comprensión… Cada uno nos expresamos a nosotros mismos en nuestra forma única, con nuestros dones y talentos naturales y únicos que cada uno poseemos, siendo el cambio que queremos ver en el mundo. Ese es el lema que queremos ver en el mundo, y que llena nuestro corazón. Sabemos que es el único camino para que la transformación real tenga lugar. A.A