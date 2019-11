Una vez más el programa de imitación deja un sin sabor por los fuertes comentarios de los jurados. "Parece una rata": El pasado comentario de jurado de 'Yo Me Llamo' a imitador de Roberto Carlos.

El programa de entretenimiento de las noches de Caracol Televisión, Yo Me Llamo, continúa siendo el número uno en el rating, así lo demuestran los altos puntos de audiencia que registra noche tras noche.

En la más reciente emisión del programa, transmitida este jueves 31 de octubre, uno de los jurados del programa tuvo un pasado comentario que no ha gustado de a mucho.

Todo sucedió luego de la interpretación del imitador de Roberto Carlos, uno de los jurados no le perdonó detalle alguno.

Se trata de Amparo Grisales, quien al dar las respectivas críticas después de la imitación, no midió sus comentarios y le dijo que la peluca que usó esa noche "parece una rata".

"Es una peluca que parece que le hubiera pasado un camión por encima, yo no sé si no la lavaron, parecer una rata", fueron las palabras de la jurado.

Ante el comentario de Amparo, el participante se defendió diciendo que, "Ay no pero me están dando my duro por las pelucas".

Lo cierto es que al imitador le pidieron ciertos cambios e interpretar una canción en portugués la próxima vez que saliera al escenario.

A continuación podrá ver la interpretación del imitador y los comentarios del murado.

