¿Ganadora del 'Desafío' protagonizó fuerte pelea con mujer en bar?

En una discota al norte de Barranquilla, los integrantes del grupo Kvrass y el cantante Peter Manjarrés, evitaron fuerte pelea entre la exparticipante del Desafío Lairen Bernier y la exseñorita Atlántico 2017, Tica Martínez. En el video quedó evidenciado cuando Tica tomó del pelo a Lairen y se lo jala mientras que esta forzajea para golpearla, de no ser por los artistas vallenatos, las reconocidas mujeres hubieran protagonizado una fuerte pelea públicamente. Pero calma, todo hace parte del nuevo video musical del Grupo Kvrass a dúo con Peter Manjarrés, el cual se titula 'La Borracha', y es protagonizado por Lairen Bernier y Tica Martínez, y se estrena este 31 de octubre.