El video que comenzó los rumores de la infidelidad de Jessi Uribe y Paola Jara 

View this post on Instagram

¡Divina! 🔥 Este es el detrás de cámaras que grabamos con @paolajarapj. La cantante de música popular nos habló en primicia sobre el escándalo que vive por su vínculo con @jessiuribe3. 🌟 . . #paolajara #ElMundoDeLasEstrellas #RevistaVea #suverdad #music #musicapopular #felizviernes