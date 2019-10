¡Qué emoción! Imitador eliminado de 'Yo me llamo' fue consolado por el artista original

Sus lágrimas en el programa llegaron hasta el verdadero cantante. Imitador eliminado de Yo me llamo fue consolado por el artista original.

En el reality de Caracol hay muchos sentimientos a flor de piel. Entre ellos, la tristeza cuando alguno es eliminado.

Cabe recordar que, para muchos de ellos, la imitación es una forma de vida que les permite vivir del canto.

El imitador de Philippe Jaroussky llegó al programa luego de fracasar cantando plancha. Con su ópera enamoró al jurado, pero no logró seguir en la competencia luego de un par de semanas.

Con llanto se despidió y lamentó no poder continuar. Sus videos y su talento, sin embargo, le llegaron al verdadero Philippe, quien le envió un mensaje de aliento a través de Día a día.

El contratenor no solo lo felicitó y se mostró agradecido. También le ofreció un consejo para su carrera.

“Hola Juan Pablo, yo soy el verdadero Philippe Jaroussky. Un amigo colombiano me mostró tu video de la emisión Yo me llamo, muchísimas gracias por el homenaje. Naturalmente te deseo lo mejor para que continúes y te doy un pequeño consejo: yo sé que tienes que imitarme, pero no olvides ser tú mismo”

Emocionado, Juan Pablo, como se llama el imitador, contó que se conocería con el verdadero artista.

