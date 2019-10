Para muchos, es la más sensual del reality de Caracol. Las fotos 'subidas de tono' de Thalía de Yo me llamo.

Con cada semana que pasa, menos son los participantes que quedan en Yo me llamo.

Y de acuerdo con un adelanto presentado por el canal, en un nuevo capítulo volveremos a ver a la imitadora de Thalía, que para muchos televidentes, es una de las más bellas y sensuales del reality.

Un hecho que muchos han comprobado en sus redes sociales, en las que ha subido varias fotos ligera de ropa, que dejan al descubierto el gran cuerpo que tiene.

Estas son algunas de ellas:

Cabe recordar que el programa se encuentra en un nuevo ciclo.

Seis imitadores se presentarán cada noche, pero solo uno de ellos será eliminado. ¿Thalía se irá o se quedará en la competencia?

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña.

