¿Los famosos ya no se pueden ver ni en pintura? ¿Amparo Grisales y Jessi Uribe ya no se soportan en Yo me llamo?

Esos fueron los comentarios que nacieron luego de una nueva discusión entre Amparo Grisales y Jessi Uribe.

Este lunes Amparo y Jessi estuvieron en desacuerdo en varias ocasiones.

Tanto así, que los ánimos se calentaron hasta tal punto que ambos terminaron discutiendo.

El hecho llamó la atención de los televidentes, quienes aseguran que "Amparo se cansó de Jessi por su falta de conocimiento".

Y esta irritación llegó hasta el punto en que "Amparo ya no soporta ningún comentario del cantante".

Hasta varios se llegaron a preguntar si esta mala relación ya pasó del set de grabación a la vida real.

Algunos comentarios de los televidentes en redes sociales, especialmente en Twitter, fueron los siguientes:

¿Es mi impresión o Jessi Uribe ya mamo Amparo y a Escola? #YoMeLlamo — Doña hijueputica. (@Vayaina1) October 29, 2019

Ya hasta Amparo esta cansada de Jessi Uribe #YoMeLlamo — Mr. Ander (@ander_r) October 29, 2019

Amparo tenía razón a Jessi Uribe le Falta cogerle objetividad a #YomeLlamo — Marlon Cortés (@MarlonBuzz) October 29, 2019

¿Dizque Marc Anthony el mejor de la noche?

Sinceramente tiene razón Amparo. A Jessi Uribe le falta cogerle el ritmo al programa.#YoMeLlamo — Alexa 🇨🇴 (@AlexaBastidas13) October 29, 2019

Por fin Pmparo pone en su lugar al pendeko de Jessi #YoMeLlamo — Andrea P Suàrez🍉 (@andrepsrz) October 29, 2019

Sobre el nuevo jurado y la nueva temporada del reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Extraño a Pipe pero Jessi también es un gran cantante, que es súper talentoso y que guía muy bien a los participantes. Pero esto es de irnos amoldando, aunque en un comienzo no es fácil, porque por ejemplo Jessi los quiere perfectos porque estuvo en un programa de participante, y yo lo que disfruto es la evolución".

