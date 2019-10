El error que RCN cometió error en medio de las elecciones 2019

View this post on Instagram

Tu cara cuando te despiertas y te das cuenta que hoy es domingo para dormir como 👑 . Hoy cedimos nuestro espacio para toda la información de la jornada electoral por @noticiasrcn ¡Nos vemos el primer fin de semana de noviembre! 👋🏼 🎃 . . . #LaMovida #Domingo #FinDeSemana #Halloween #TrucooTrato #TrikiTriki