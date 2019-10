Es tendencia en Twitter y no han parado de atacarlo. Sebastián Yatra desata polémica en redes al declararse uribista.

Sebastián es uno de los artistas colombianos más famosos en la actualidad.

Justamente, por esa razón sus seguidores siempre están pendientes de sus publicaciones, fotos, videos, canciones y más.

Sin embargo, en esta ocasión se ganó los ataques de varios colombianos luego de que se conociera un video en el que aseguraba que era partidario de la política de Álvaro Uribe.

También aseguró que por esa razón va a votar por Alfredo Ramos para la alcaldía de Medellín.

A continuación las imágenes de la polémica:

Gracias @SebastianYatra, un Colombiano de bien, la tiene clara, no le gusta la impunidad y votará por @AlfredoRamosM pic.twitter.com/8eTufb29fC — Daniel Sanin (@DanielSanin) October 25, 2019

“Con Uribe me he hablado un par de veces. Con Duque he hablado muchas veces, tenemos una relación muy bacana”, dijo en entrevista para RCN.

Desde ese momento los comentarios no se han hecho esperar.

Varios de ellos criticando su manera de pensar, sobre todo, ahora cuando la investigación judicial contra Uribe es más sonada que nunca.

"A mí me dejó de gustar Yatra cuando supe que votó por Duque y ahora que apoya a Alfredo Ramos no me sorprende", "El punto es que Sebastián Yatra vive en otro mundo, una realidad alterna, al igual que todas las personas en condición de uribismo" y "Me acabo de enterar que Sebastian Yatra es uribista :(… QUÉ DOLOOOOR", fueron algunos de ellos.

