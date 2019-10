"Es demasiada la obsesión con la que creció". Hijos de José José dicen estar asustados por obsesión de ganador de Yo me Llamo con su padre.

Hace algunas semanas el mundo se sorprendió con la noticia de la muerte del cantante.

Fue en ese momento cuando Manuel José Álvarez Rojas, quien en 2015 se convirtió en el ganador de Yo me llamo por su imitación de José José, volvió a dar de qué hablar.

Y es que, de acuerdo con él, es uno de los hijos del fallecido cantante.

Algo que fue desmentido más tarde con una prueba de ADN que fue realizada en Estados Unidos.

No obstante, él se mantiene en que fue su padre.

Algo que tiene molestos a los verdaderos hijos del cantante.

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo, y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y, si no es de buena ley, pues de mala ley. […] Qué pena que tengamos que llegar a esto”, expresó para el programa Sale el sol, José Joel, hijo de José José.

Por otra parte, Marysol Sosa, otra de sus hijas, aseguró estar asustada por su actitud: “No he tenido oportunidad de conocer a este muchacho en persona. Sí lo he escuchado cantar, me asusta un poco porque siento que es demasiada la obsesión con la que creció y con el hecho de querer ser José José”.

