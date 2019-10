¿La presentadora de Noticias Caracol pasó por el quirófano para aumentar su cola? ¿Es verdad que las nalgas de Linda Palma son operadas?

La presentadora es una de las más queridas de la televisión colombiana.

En la actualidad hace parte de Noticias Caracol, y allí se encarga de la sección de entretenimiento.

Muchos siempre la han considerado una mujer muy sensual, y aunque ella no se come el cuento, lo cierto es que más de uno no duda en fijarse en el gran cuerpo que tiene.

Sin embargo, los comentarios negativos siempre están a la orden del día, y es por esa razón que varios no han dudado en comentar que sus nalgas son operadas.

Y un poco cansada de los comentarios, ella decidió dejar el tema claro.

Lo hizo en medio de una entrevista con Andrés Wilches para AutoStar TV.

Andrés le preguntó sobre el tema y ella respondió lo siguiente:

"Siempre me han dicho que mi cola es operada, no joda. Sé que es fácil, y más ahora que estamos en el siglo de las colas operadas, pero gracias a mi mamá, Maura Angulo, tengo muy buen derrier, muy buenas caderas".

Lo dicho por la presentadora colombiana podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 9:20:

