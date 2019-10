Han pasado indudablemente muchos años desde que vimos al actor que interpretaba a Elliot, el niño de una de las películas más recordadas en Estados Unidos en los años 80´s, ahora ya tiene 48 años. Sin embargo, hoy no se nos viene a la memoria por la nostalgia cinéfila, sino que porque el protagonista de E.T. fue detenido por manejar en estado de embriaguez.

Según el medio TMZ, El día lunes la policía de Taulatin en Oregon, encontró a Henry Thomas, alcoholizado, hasta el punto que se desmayó en su propio auto y aún…en el volante. La detección de Henry fue gracias a una llamada de aviso a las autoridades. Allí el testigo informó que un vehículo se encontraba en medio de la intersección de una zona residencial, con alguien dentro del auto.

Al llegar al lugar, inmediatamente los uniformados comenzaron a sospechar de un posible estado de intoxicación, ya que el actor mostró señales de estar en alto estado de embriaguez.

Fue liberado

Tras la detención, la Policía esperó a que Thomas se encontrara sobrio para poder liberarlo.

Thomas además de su aparición en su niñez en E.T., recientemente participó de la destacada serie de terror de Netflix, The hauting of Hill House, donde interpretó al joven Hugh Crain.