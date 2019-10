Tres obras para celebrar los diez años de La Maldita Vanidad

View this post on Instagram

Un encuentro que revela con humor e inteligencia el lado oscuro de una disfuncional familia colombiana. #elautorintelectual 🔸Dir @jorgehugomarin 📸 @dgmatiz.photoart 🔸www.lamalditavanidadteatro.com 📞9277092. 🎫$35.000. PROMO: – 50% Membresía @lamalditavanidad 🌟PASE TRILOGÍA: (3 espectáculos) #losautoresmateriales #elautorintelectual #comoquieresquetequiera 🎫🎫🎫: $75.000. 🌟Con el PASE TRILOGÍA se pueden ver las tres obras la misma noche o por separado en distintos días. 🔸 🏅Con el apoyo del #ProgramaNacionaldeConcertación Plan Nacional de #SalasConcertadas #MinisteriodeCultura @mincultura @alcaldiabogota #institutodistritaldelasartes @idartes