Sacarían a presentador de RCN porque no está dando rating

View this post on Instagram

¿Por qué a @sebastiancarva le quieren ‘dar cuerda’? ¿A quién le pertenece el ❤️ de @orlandolinan? ¿Qué ex reina teme por su vida? 😰 Estas y más respuestas, serán nuestra movida de esta tarde. ¡Porque no nos perdemos ni la ‘corrida de un catre! 😏 . . . #LaMovida #Domingo #Farandula #Entretenimiento #NuestraTele