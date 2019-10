Los últimos capítulos del reality de Caracol han generado polémica. ¿Por qué dicen que Yo me llamo está libreteado?

Hace algunos días comenzó una nueva temporada del reality de Caracol.

En el programa hubo algunas modificaciones, por ejemplo, la llegada de Jessi Uribe como presentador, y de Carlos Calero y Valerie Domínguez como presentadores.

Las famosas audiciones ya pasaron y los participantes que quedan están mejorando sus capacidades en la famosa escuela.

No obstante, esta parte del programa no tiene felices a varios, quienes afirman que está muy "libreteada".

Para algunos televidentes, la razón tiene que ver con que los profesores son muy exagerados muy duros a la hora de hablarles a los participantes. Un hecho que muchas personas no creen que sean tan cierto como se ve.

A eso se suma que los televidentes consideran que los coqueteos entre Jessi y Amparo son una farsa, que lo que busca es "subir el rating".

A continuación algunos comentarios de los televidentes en redes:

¿Por qué dicen que Yo me llamo está libreteado?

Un poco libretiada la escuela de #YoMeLlamo terrible 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Andres Moreno Oficial (@Andresmoficial1) October 22, 2019

A ustedes también les fastidia ese coqueteo libreteado con Amparo Grisales? #YoMeLlamo es insoportable — Pi (@DonCriterioC) September 26, 2019

#YoMeLlamo ya está libreteado — JUAN CARLOS LIZCANO (@jcliz42) October 17, 2019

Ay no qué horror #YoMeLlamo lo han libreteado todo 🥵 — Estefahny C. (@Estefahnycastro) October 19, 2019

Sobre las críticas a su participación en la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar