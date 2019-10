Las sorpresas que trae la décima temporada de 'The Walking Dead'

La nueva entrega de esta serie empieza en primavera, apenas algunos meses después del final de la novena temporada, cuando el grupo de sobrevivientes se atrevió a cruzar el territorio de los whisperers durante el duro invierno. Las comunidades siguen lidiando con los efectos de la terrible exhibición de poder de Alpha, respetando de mala gana las nuevas fronteras que se les imponen, todo mientras organizan una fuerza de combate, preparándose para la batalla, que parece ser inevitable. En esta nueva entrega, la idea de que una civilización pueda sobrevivir en un mundo rodeado de muertos vivientes está en juego.

En esta ocasión, además, la serie abre la posibilidad de una nueva e inesperada amenaza que proviene del espacio. El suspenso estará más presente que nunca mientras que las relaciones entre todos se han fortalecido y parece ser que existe un mejor entendimiento a pesar de las diferencias del pasado. Algo que se le criticó en temporadas pasadas a la serie fueron los diálogos demasiado extensos. Esta vez, algunos de los diálogos aparecen algo más concisos, aunque en extensión se mantienen muy parecidos a lo que venían acostumbrados los fans de TWD en temporadas pasadas. Es decir, que aunque ahora las charlas van más al grano y revelan comentarios más relevantes a la historia, los seguidores de la serie aún encontrarán esos momentos aparentemente "planos" entre las escenas de acción, que, por cierto, serán muchas más en esta temporada.

Otro de los puntos que más expectativa generaba eran los nuevos personajes que se sumaban a esta décima temporada. Para empezar, Thora Birch (Hocus Pocus) se une al elenco como Gamma, una fiel creyente del estilo de vida de los whisperers, y quien protege ferozmente a Alpha; Kevin Carroll (Snowfall), se incorpora como Virgil, un hombre inteligente e ingenioso que intenta desesperadamente llegar a casa con su familia; y Juan Javier Cardenas (Dreams of you and me), quien interpreta a Dante, un personaje pícaro que jugará un papel fundamental en la historia de Alexandria.

Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kirkman, The Walking Dead es una historia que empezó hace 10 años con un hombre tratando de encontrar a su familia en medio a un apocalipsis zombi. Esa familia creció y gradualmente las comunidades tomaron forma: lucharon, sobrevivieron, prosperaron y dieron luz a una nueva generación.

Entre los nombres importantes de los créditos volvemos a ver a la showrunner Angela Kang junto a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Tom Luse, David Alpert y Denise Huth.

