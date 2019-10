El error en la pinta de Amparo Grisales que sus seguidores no le perdonaron

View this post on Instagram

Lindas cosas me suceden!!!😀 Gracias a la vida!!! Un MILLÓN de amigos en INSTAGRAM y esta Portada de la REVISTA ALÓ ⭐️@alodigital Gracias por tanto cariño!!!💓💓💓 Uds.me inspiran y me motivan para darles siempre lo mejor de mi!!!💋💋 Gracias a mi querida SANDRA REAL…directora de la Revista ALÓ por la hermosa entrevista y por su sincera amistad y su cariño!!! Te quiero amiga !!! @sandrapaolareal Gracias a la casa @eltiempo por estar siempre presente en mi carrera!!! Gracias mi gente bella por abrirnos cada noche sus corazones y volvernos nuevamente sus favoritos en el PRIME #superraiting @yomellamo @caracoltv @alodigital @eltiempo @delvecchio21 All we need is light!!!📸 @7andrealopez @patgrisales 🙏🙏🙏 GRACIAS A DIOS que siempre me acompaña en mi camino y me llena de LUZ a cada paso!!🙏💫⭐️⭐️✨🌟🌻🌻💜💜💜 AMÉN