Hace días se dio a conocer el caso de una modelo colombiana que habría estafado a un extranjero al robarle seis millones de pesos. Modelo colombiana que habría estafado a extranjero rompió el silencio.

El estadounidense Brian Harrington denunció en Facebook que la modelo Leida Esther, más conocida como Paola Ariza, le “robó” 6,2 millones de pesos.

La historia se volvió rápidamente viral y comenzaron a circular en Twitter algunos chats de WhatsApp en los que se evidenciaba la supuesta estafa.

Sin embargo, todo esto ocurrió a través de redes sociales, pues jamás se habían visto físicamente.

Según Harrington, cuando viajó a Barranquilla el pasado fin de semana para verse con la joven, ella le dio una dirección falsa y nunca se encontraron.

Para él, la mujer lo estafó, se aprovechó de su amor y de su generosidad.

Según El Universal, el hombre denunció que estaba recibiendo amenazas por parte de allegados de la mujer, quien es Miss Tanga Girl.

También contó que cuando fue a denunciarla en la estación de Policía de Barranquilla le dijeron que esto ya lo había hecho antes con europeos.

Modelo colombiana que habría estafado a extranjero rompió el silencio

Tras decenas de memes que han circulado sobre la supuesta estafa de la barranquillera en redes sociales, la joven decidió romper en silencio y contó su versión al medio Impacto News.

La joven aceptó haber recibido dinero del estadounidense a manera de una ayuda económica, afirmó que si se vieron y que decidió terminar la naciente relación porque se empezó a sentir acosada por él.

“Él ahora se quiere hacer la víctima y no es así, Brian siempre me atemorizaba. No entiendo como un extranjero viene y se mete con una colombiana y todos le creen, eso me parece ilógico”, dice Ariza.

“No hay que juzgar. Yo sí hablaba con él, pero fue Brian quien me ofreció su apoyo, un hombre enamorado hace de todo. Cuando llegó a Colombia comenzó a acosarme, a buscarme y yo le dije claramente que no quería nada con él y por eso fue que se enfureció. Luego me pidió el dinero que me dio”.

La modelo ha dicho que lo que más la ha marcado son los comentarios que la gente dice sobre ella, pues incluso ha recibido amenazas.

“La mayoría de la gente que me escribe por redes sociales me dice que soy lo peor y que Brian es la víctima. Él me ofendió, me humilló y debe pagar por eso. Por fortuna mi familia confía en la persona que soy. Tengo mi conciencia tranquila y en mi ciudad no he tenido que acostarme con alguien por plata. En mi barrio y en todas partes me amenazan de muerte”, expresó Paola.

