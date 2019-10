"Quería matarlos", comentaron los televidentes. Participante de Yo me llamo se emberracó porque los jurados lo sacaron.

Las audiciones pasaron hace algunos días, dejando a varios participantes en la cuerda floja.

Y es que, sin los tres sí, muchos tuvieron que volverse a presentar y mostrar de nuevo sus capacidades para imitar.

Varios comenzaron a ser eliminados y otros en cambio, lograron entrar a la competencia.

La última definición fue entre Jessi Uribe y Camilo Sesto.

Y al final, fue Jessi Uribe quien logró erizar a Amparo Grisales y encantar a César Escola y al verdadero Jessi.

Un hecho que no le gustó para nada a Camilo, quien no pudo ocultar su cara de emberracado.

El momento podrá verlo en el siguiente video:

Participante de Yo me llamo se emberracó porque los jurados lo sacaron

Sobre la nueva temporada del reality, Amparo Grisales contó lo siguiente:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

