"Si yo no estuviera seguro de mi sexualidad, tal vez podría suicidarme". ¡Increíble! Niño actor de Caracol es víctima de insultos por tener el pelo largo.

Fue la defensora del televidente del canal, Amparo Pérez, quien se refirió al tema.

En el programa Doble vía se dedicó unos minutos para hablar de Juan Pablo Manzanera, quien hace unas semanas apareció en Tu voz estéreo, representando a un pequeño que se dejó llevar por los peligrosos juegos de las redes sociales.

Pero en lugar de fijarse en eso, muchos televidentes notaron que tenía una cabellera muy larga.

Niño actor de Caracol es víctima de insultos

#TuVozEstéreo | Los retos virales frecuentan por internet y llegan hasta los niños, los papás de Michael entenderán que el verdadero mal no está muy lejos de lo que se imaginan, por lo que su reto es que puedan tener confianza con su hijo. https://t.co/giEL1gVJ2W pic.twitter.com/jv9t7irPsb — CaracolPlay (@CaracolPlay) September 15, 2019

El hecho ofendió tanto a varios, que no dudaron en mandar sus críticas al defensor del televidente.

"Pero al ver a uno de los actores con el pelo largo se creó una polémica en las redes que terminó con insultos a Juan y haciéndole bullying a este joven actor que ha participado en varias producciones de Caracol, RCN y otras programadoras, como si su sexualidad se definiera por tener el pelo largo o corto".

El programa también invitó al pequeño que aseguró lo siguiente:

"No tenía sentido que me insultaran, pero al principio me lo tomé de broma, pero después vi que ya se estaban pasando un poco, entonces yo lo hablé con mi mamá, porque, si yo no estuviera seguro de mi sexualidad, tal vez esto me daría más duro y podría suicidarme".

