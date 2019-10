Muchos no se pudieron contener e hicieron duras críticas al programa. Indignación en redes sociales por la salida de Chayanne de 'Yo me llamo'.

Sacar a Chayanne del programa fue como "la gota que rebasó la copa" para muchos televidentes.

Varios de ellos se quejaron a través de sociales porque los jurados sacaron a buenos competidores como Chayanne, Sinatra, Jorge Velosa y Camilo Sesto, mientras que sí pasaron a Karol G y Jessi Uribe, a quienes no consideraron igual de buenos.

Además resaltaron el hecho de que el imitador de Chayanne, llamado Cristian Trujillo Castillo, tenía una dura historia de superación personal, por lo que habría sido bueno darle una nueva oportunidad de vida.

Su historia empezó, según reveló en su presentación en Yo me llamo, en las duras calles. Allí vivió bajo condiciones lamentables debido a su adicción a las drogas.

Sin embargo, salió por la puerta grande diciendo una conmovedora frase: "Desistan de la droga, persistan en la música. Sigan para adelante".

Estos fueron los comentarios del jurado.

Estos fueron varios de los comentarios de los televidentes.

Un joven talentoso que salto de las drogas a esa tarima ¿no es capaz de saltar bailando y usar unas plataformas para ser más alto? No jodas jurado el ÚNICO Programa que me veo y ya la embarraron, la TV no sólo es pornografia y caras bonitas… +NATGEO – CARACOL #NoMasCaracolTv

Eso sí no dejan a Chayanne ni a Elvis ni a los que se parecen de verdad pero si dejan a esa Karol g que no se parece en ni mierda ni ese Luis Fonsi quien entiende ese jurado además que fastidio ese Jessi Uribe que no sabe nada para que lo invitaron si no sabe ni mierda #YoMeLlamo

— Vuyu (@Vuyu20) October 17, 2019