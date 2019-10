¿Se pasó con el comentario? César Escola se emberraca por delicada ofensa de Amparo Grisales en Yo me llamo.

Un adelanto publicado por Jessi Uribe en su Instagram, dejó con la boca abierta a más de un televidente.

Y es que hoy o durante esta semana, César Escola se molestará por un grosero comentario de Amparo Grisales.

De acuerdo con el adelanto, César se muestra reacio a la presentación de un imitador.

Sin embargo, Amparo Grisales y Jessi Uribe no están de acuerdo.

Es en ese momento cuando Amparo Grisales le dice a César, a manera de chiste, que debe lavarse el oido, pero en cambio, César, bastante molesto, le dice que no lo necesita pues lo tiene bien limpio.

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

