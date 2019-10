Esta fue la dolorosa historia de la modelo. Tras confesión de Carolina Cruz, Elizabeth Loaiza cuenta que también perdió un bebé.

Hace algunas horas, a través de su Instagram, Carolina contó su dolorosa historia.

La presentadora llevaba algunos meses de embarazo cuando el médico le dijo a ella y a su esposo, el actor Lincoln Palomeque, que el corazón del pequeño ya no latía.

“El doctor nos dijo que algo no estaba bien, en ese momento sentimos miedo, angustia y un dolor profundo, a este [email protected] no le latía el corazón. De inmediato el doctor nos dijo que tenía que hacer un legrado, nunca voy a olvidar esta palabra tan dura y compleja para el 30 % de las mujeres que, sin importar la edad o situación, tenemos una pérdida”.

Luego de su relato otra famosa confesó que también había perdido un bebé: Elizabeth Loaiza.

“A mí me pasó lo mismo, también perdí un bebé de la misma manera, cuando fui a control el doctor me dijo que al niño no le latía el corazón. Me hicieron legrado y fue supertriste sentir eso”.

