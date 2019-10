Ya no la volvimos a ver. ¿Por qué? "No me alejé, me alejaron": delicada acusación de Endry Cardeño sobre por qué no volvió a la televisión.

Este año RCN apostó por presentar algunas de sus viejas producciones.

Una de ellas es Los Reyes, que se centraba en una familia de clase humilde que por cuestiones de la vida termina viviendo como millonarios.

Uno de los personajes más queridos de esa novela fue Laisa, quien fue interpretado por Endry Cardeño.

El personaje se convirtió en uno de los más hablados, teniendo en cuenta que fue uno de los primeros en la televisión representando a las mujeres transgénero.

No obstante, después de eso no volvimos a ver a Endry en la televisión colombiana.

La última vez fue hace unos años interpretando al antagonista de la serie de Caracol, Fugitivos, en la que también compartió con Emmanuel Esparza.

Muchos se preguntan por qué no ha vuelto a aparecer en televisión y ella misma respondió con un contundente mensaje en redes.

Uno de sus seguidores le preguntó sobre el tema y ella solo dijo: "No me alejé, me alejaron", dejando claro que los mismos creadores de contenido para la pantalla chica no la han vuelto a llamar.

Delicada acusación de Endry Cardeño

