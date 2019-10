¡Lo dejó muy mal parado sobre cómo es la intimidad! Las terribles confesiones íntimas que mujer hizo sobre 'Julius'.

Esta mañana más de uno quedó con la boca abierta al conocer la historia de Wanda Maximoff, en Los 40 Principales.

Este es su nombre en redes sociales y se hizo viral luego de contara en Twitter una historia relacionada a Rafael Londoño.

Recordemos que él es conocido también como 'Julius' y Felipe de Padres e hijos.

Ella contó en la emisora que el actor colombiano la dejó sola en un bar sin pagar la parte de su cuenta.

De acuerdo con ella, la deuda fue de cerca de 200 mil pesos.

Sin embargo, un detalle que llamó mucho la atención fue que Wanda confesó que había tenido relaciones sexuales con el actor.

Y aunque no ahondó mucho en el tema, varias personas comenzaron a hacer viral en redes una parte del mensaje que publicó en Twitter:

"Después de un rato, no les voy a negar pues porque aquí una está diciendo la verdad, lo acepto… cule… jajaja. No estuvo increíble, pero tampoco pésimo. He tenido peores polvos. Jajajaja".

Sin duda, para muchos la revelación fue motivo de risa.

Pero para otros, no fue la manera correcta de hacerlo.

Por eso, en la entrevista con Los 40 Principales, ella dejó claro que no estuvo bien.

Y también afirmó que tampoco esperaba que se viralizara.

