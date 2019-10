¡La delicada confesión la hizo en sus redes sociales! 'El man es Germán' estuvo a punto de quitarse la vida por grave depresión.

Santiago Alarcón es el hombre que le da vida al personaje de la serie de RCN.

Y aunque muchos lo sienten como un genio para hacer reír a los televidentes, lo cierto es que su vida no ha sido nada feliz.

Aprovechando el Día Mundial de la Salud Mental, confesó en un video de Instagram que estuvo a punto de quitarse la vida.

Y es que en determinado momento, una delicada depresión le hizo pensar que la vida no tenía sentido.

"Sentía una sensación de tristeza muy grande y cuando le compartía a alguien, me decían que era un malagradecido porque no agradecía la vida que tenía o porque no veía que había gente peor que uno".

En el video también reveló que esa tristeza la tuvo desde pequeño.

La confesión del actor colombiano podrá verla en el siguiente video:

"Así como es normal ir al médico cuando nos rompemos un hueso o cuando tenemos dolores físicos, es normal buscar ayuda profesional para atender nuestros problemas emocionales", agregó el actor.

