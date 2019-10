La presentadora le puso fin a su relación luego de varios meses. Diva Jessurum terminó con su novio y reveló la insólita razón.

Luego de que ya no aparecieran más fotos de Diva junto a su novio en redes, Rafael Caparroso, comenzaron los rumores.

Ahora, Diva decidió adelantarse a los comentarios. Por esta razón habló con Adolfo Sanjuanello, periodista y amigo suyo, a quien le dijo toda la verdad.

Lo que pasó es que él le terminó a Diva. Entró a un reality a escondidas, pero el programa era para encontrar pareja, y al quedar elegido decidió terminarle a la presentadora.

"A Capa le gustaba más un reality que la familia que habíamos conformado (…) Yo no voy a salir a los medios de comunicación a decir vengan y les cuento. Pero al que me pregunta sí le digo porque yo ya me aburrí de ser la mala del paseo… El uno me roba, el otro me golpea, y yo soy la mala del paseo. ¿Ahora este que irá a decir?", comentó.

No se sabe si Caparroso comentó algo al respecto. Lo cierto, es que muchos apoyaron a Diva en redes diciéndole que él no la merecía.

