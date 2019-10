La jurado no deja de estar en la mira de los seguidores del programa. Nuevas críticas a Yo me llamo por Amparo Grisales, televidentes dicen que "no conoce otros géneros".

Aunque a muchos los hace reír, a otros los tiene cansados.

¿La razón? Parece ser que ahora que ya pasaron varias semanas desde que se estrenó el programa muchos notaron que a Amparo parecen no gustarle otros géneros diferentes a los populares.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el días pasados con el participante que imitó al vocalista de Rammstein. Rápidamente fue descalificado a pesar de su gran parecido con el cantante.

En redes muchos señalaron a los jurados por dejar pasar al participante, que fue rechazado principalmente por el género musical que propuso.

Estos son algunos de los comentarios en redes.

#YoMeLlamo yo la verdad no comprendo como puede estar de jurado una persona que NO es músico y que solo esta ahí para dar siempre parcialidad en los géneros que le gusta como es @Amparo_Grisales, eso no es de un buen jurado, uno siempre debe ser imparcial frente a esas desiciones — carlos alfredo lubo (@carlosrock847) September 29, 2019

Viendo #YoMeLlamo y eso de @rammstein y la respuesta de Amparo Grisales de verdad que es algo desconcertante, ya que se ve que les gusta conservar los mismos géneros de siempre, por otro lado @jessiuribe3 pues nada, jamás pensé que estaría de acuerdo con @CesarEscola 👏🏼 pic.twitter.com/hYqNQy6mMe — Juan Vargas (@JU4NNC3) September 30, 2019

Si, la verdad hace falta variedad y más teniendo en cuenta que en este #YoMeLlamo entran 48 a la escuela y en el 2017 y 2018 solo eran 24 y había más variedad de géneros. Ojalá que en las últimas audiciones en Cali sorprendan con otro tipo de imitadores. — Diego martinez (@Diegoma38715360) October 7, 2019

No sé cómo aguantan una hora de programa con Amparo Grisales 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ Que vieja tan ridícula y fastidiosa #YoMeLlamo — Jeovan (@Baltazar_Fray) October 10, 2019

#YoMeLlamo lo peor es qué Caracol piensa qué la audiencia del programa sé debe a la ridiculez de Amparo, su ERIZADA y qué ahora lo hacen todos y no piensa que queremos ver los nuevos valores de nuestra música y no dé golpes "gloticos" y juegos sexuales, pienso qué debe salir ampa — Elber Arregoces (@arrego2008) October 9, 2019

@Amparo_Grisales acabo de ver de la forma en que sacaron al tributo de la banda Rammstein… si la idea de #Yomellamo es solo promover la música popular y el reguetton, deberían ser explícitos, la invito a que conozca otros géneros musicales! — Dmrq (@marceruizq) October 9, 2019

A pesar de todas las críticas, el programa sigue siendo el más visto de la televisión nacional. Prueba de ello es su alto rating, que en la noche de ayer, 9 de octubre, fue el más alto.

