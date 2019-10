Sin duda, este es uno de los momentos más esperados por los seguidores. Estos son los artistas que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2020.

Con el pasar los años el festival ha sabido demostrarle a su público que puede tener a los mejores artistas sobre sus tres escenarios y esta vez no fue la excepción.

Este jueves el festival, que en 2020 se realizará los días 3, 4 y 5 de abril, dio a conocer a los artistas que los acompañarán. ¿Quiénes son?

The Strokes, Gun's and Roses y The Chemical Brothers serán las cabezas del festival.

Los tres artistas ya se habían presentado en Colombia, aunque The Strokes repetirán en el picnic.

Artistas que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2020

La más grande reunión de Un Mundo Distinto que se haya visto está frente a tu puerta. ¡Este es un nuevo llamado a la libertad! #FEP2020 ✊🚪✊ Entradas Etapa 1 disponibles 15 de octubre en https://t.co/yDlhlm9CGY pic.twitter.com/urB7MsrR5l — Festival Estéreo Picnic (@festereopicnic) October 10, 2019

Nile Rodgers con Chic, Cultura Profética, Hot Chip y Rita Ora también se encuentran en la lista.

Y sigue la lista: Armin Van Buuren, Paulo Londra, Vampire Weekend, Cage The Elephant, Four Tet, James Blake, Charli XCX, Black Midi, Kacey Musgraves, LP, Madeon, Javiera Mena, Idles, King Princess, Pabllo Vittar, Red Axes, El Binomio de Oro de América, Elsa y Elmar, Rex Orange Country, Nanpa Básico y Tomasa del Real, también estarán.

El próximo martes 15 de octubre a las 9:00 a.m. se abrirá la venta para los clientes de los bancos del Grupo Aval.

Y el 17 de octubre comenzará la venta para el público en general.

