¡Y de seguro usted también lo ha ignorado, tanto así, que no tiene ni idea de quién es! Famoso de Yo me llamo es motivo de burlas por ser el más ignorado.

Yo me llamo se estrenó hace algunos días teniendo como nuevo jurado a Jessi Uribe.

Pero eso no fue todo. En esta nueva temporada Carlos Calero y Valerie Domínguez también se convirtieron en los presentadores del formato.

Justamente, estas novedades han hecho que uno de los famosos del programa haya pasado desapercibido: Moisés Ángulo.

Él es uno de los maestros de la escuela del reality, y a pesar de que ya ha aparecido en varias ocasiones, para los televidentes, se ha convertido en el "ni fu, ni fa" del reality.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido en redes sociales:

¿Alguien más piensa que Moisés Angulo anda como desparchado en #YoMeLlamo? 😂😂😂 — Andrea (@cresposrojos) October 5, 2019

Me da la impresión o siempre los participantes ignoran a Moisés Angulo??? 😂😂😂😂#YoMeLlamo — Andres Moreno Oficial (@Andresmoficial1) October 5, 2019

#YoMeLlamo Moisés me recuerda una profe que siempre llegaba a clases con una frase o reflexión, y al igual que los participantes, todos la ignorabamos, perdon mi profe hermosa. — Elkin Vitola (@elkinperezvitol) October 9, 2019

Jaja ese Moisés Angulo más ignorado… 😂😂😂😂#YoMeLlamo — Andres Moreno Oficial (@Andresmoficial1) October 8, 2019

Hay algo más inútil e innecesario qué Moises Ángulo en #YoMeLlamo ?? — El indis (@elindiscretosoy) October 8, 2019

en la vida soy moises angulo

todos me ignoran #YoMeLlamo — laliz👑 °°HOSEOK IS MY BAE💜°° (@lalizrodriguezb) October 5, 2019

Sobre la nueva temporada del reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

