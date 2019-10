"Yo sé que es infiel": la indirecta muy directa de Amparo Grisales a Jessi Uribe en 'Yo me llamo'

¿Qué sabe ella de la separación del cantante? "Yo sé que no eres fiel": la indirecta muy directa de Amparo Grisales a Jessi Uribe en Yo me llamo.

Hace algunos días comenzó una nueva temporada del reality de Caracol.

Para esta ocasión Pipe Bueno dijo no más, y su reemplazo ha sido Jessi Uribe, quien se ha ganado los amores y odios de los televidentes.

También se ha notado la buena química que ha tenido con Amparo Grisales, quien lo regaña, lo consiente y hasta le coquetea.

Y por supuesto, no duda en decirle las verdades en la cara y eso se notó en un nuevo capítulo.

En medio de las famosas audiciones, se presentó un imitador de Jessi Uribe, un joven que no pasó, pero que hizo que Jessi volviera a cantarle a Amparo muy cerca.

Jessi le cantó No la voy a engañar, y en una parte le dijo: "No, yo no soy fiel como quisiera", y fue entonces cuando la actriz y jurado le respondió de manera contundente: "Yo sé que no eres fiel".

La frase generó controversia, pues hace poco se conoció que el cantante se había separado, y tal vez, fue una infidelidad la que ocasionó el divorcio.

Aunque esto no se ha confirmado aún.

El momento podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 23:

Indirecta muy directa de Amparo Grisales a Jessi Uribe

