Noble gesto de Santiago Alarcón con pequeño fanático de 'El man es Germán'

View this post on Instagram

Les presento a Samuel David, Un guerrero que nos enseña que la vida es un regalo diario. Un luchador que nos muestra que hay cosas por las que vale la pena estar aquí. Querido Samuel , Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Para nosotros es un orgullo gigante compartir una fecha tan especial para ti. ¡Esa cara de felicidad no tiene precio! Feliz Cumple Samuel y espero conocerte muy pronto. Esto es para que se den cuenta que El Man es…Samuel