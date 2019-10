¡Qué paradoja! Muchos querían que pasara Vicente Fernández, y no fue así. Una vez más, el público y el jurado no estuvieron de acuerdo en Yo me llamo.

Con el programa de imitadores de Caracol sucede un fenómeno interesante.

Y es que, desde sus casas, todos los televidentes juegan a ser jurados y dar su veredicto.

Algunos incluso se lo toman muy en serio, y se molestan cuando su percepción no coincide con la de los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Jessi Uribe.

Así pasó en el capítulo de hoy. Pasaron a Marc Anthony, que para el público no tenía lo suficiente, pero no fue igual con Vicente Fernández.

Una vez más, el público y el jurado no estuvieron de acuerdo en Yo me llamo

#YoMeLlamo | ¡Marc Anthony en la casa! Con su interpretación ya convenció a Jessi, ¿lo hará con Amparo y Cesar? 😱 Sintoniza nuestra señal en vivo. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/QHRWH2kGoX — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) October 4, 2019

En redes, muchos expresaron su descontento, y hasta calificaron de "injusta" la decisión.

#YoMeLlamo para nada se parece a Marc Anthony, q les pasa a este jurado — Esc (@Johanna2485) October 4, 2019

Suscreo en serio pasan a el imitador de Marc Anthony y no al de Vicente Fernández primera vez que veo #YoMeLlamo y Gas llave jajaj me estresa vieja amparito — Jurany Diaz (@juranydiaz) October 4, 2019

Pasan a ese Marc y no pasaron a Vicente, que falta de respeto #YoMeLlamo — JovannaF (@sweetjovi9002) October 4, 2019

Sin embargo, a pesar de las críticas y los comentarios, Yo me llamo es uno de los programas más vistos a nivel nacional en las noches.

¿Se perdió de las audiciones más recientes? Acá le contamos dónde verlas.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar