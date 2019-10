A la presentadora de Yo me llamo le echaron en cara escándalo de Agro Ingreso Seguro. Tuiteros defendieron a Valerie Domínguez por matoneo en redes sociales.

Todos recuerdan el lamentable episodio de 2012. El novio de Valerie ese entonces, Juan Manuel Dávila, la engañó y la convenció de firmar unos papeles para pedir subsidio de Agro Ingreso Seguro.

Según dijo Valerie en ese entonces, cuando ella se negaba él se tornaba agresivo y la ofendía. Ante el temor y evitando más peleas, accedió.

Así, terminó por cometer peculado, pues los subsidios se entregaron de manera irregular, razón por la cual fue llamada a declarar. En ese momento su vida fue un infierno, pues se puso en duda su honra de manera pública.

Y aunque hay quienes todavía no creen su versión, un tribunal la declaró inocente en 2013.

Ahora que es presentadora del programa de imitadores de Caracol, algunos le recordaron sin piedad el escándalo.

Pero, para fortuna de Valerie, también muchos se pusieron de su lado. En redes como Twitter, varias comentaron recordándole a los "matones" que Valerie era una víctima de abuso psicológico, y por tal motivo no se debían hacer tales acusaciones con ligereza.

