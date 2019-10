Mara y Nicolás habrían vuelto a terminar a pesar de profesar su amor en portada de revista

View this post on Instagram

¡Amamos a esta pareja! 😍😍😍 @maracifuentes1 y @nicolastrujillot, protagonistas de nuestra reciente edición de Amor y Amistad derrochan amor del bueno.❤ Que lindo mensaje escribió la modelo para su amor. . . #Repost @maracifuentes1 • • • • • Feliz día de amor y amistad a todos 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 @larevistavea fue y será el mejor atardecer de mi vida 🙏🏽 te amo con todo el corazón @nicolastrujillot gracias por tu sinceridad y tu amor