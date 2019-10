¡Ya están aquí! Hoy el Estadio Nemesio Camacho El Campín será para el rock. Así podrá seguir en vivo el concierto de Foo Fighters en redes.

Muchos no lo podían creer cuando la banda confirmó a Bogotá entre su gira tras la promesa hecha en 2015.

Los "chicos buenos" del rock estarán moviendo el Nemesio Camacho El Campín con canciones como The Pretender, Best of You y Times Like These hoy, 1º de octubre.

La banda había prometido volver luego del concierto de 2015, y los seguidores de la agrupación guardaron las palabras de Dave Grohl, líder de la banda, quien no dejó su promesa en ilusiones.

Esta vez, los 'FF' vienen con Weezer y Tenacious D. Incluyeron a Colombia en su agenda como parte de la gira Concrete & Gold, que hacen con las bandas en mención.

Así podrá seguir en vivo el concierto de Foo Fighters en redes

Si usted no pudo ir al concierto por el motivo que sea, igual podrá seguirlo a través de redes sociales.

En plataformas como Instagram y Twitter podrá disfrutar con los videos, fotos y demás momentos que compartan los asistentes.

Para seguir las publicaciones de Instagram, haga clic en los siguientes enlaces:

Instagram 1

(Locación) Instagram 2

Instagram 3

Para seguir las publicaciones en Twitter, haga clic aquí.

