Las fotos con las que Valerie Domínguez enamora a sus fans

View this post on Instagram

En minutos llega a tu casa un programa lleno de amor y magia💫!! No puedo explicarles lo feliz que estoy de poder hacerlos sonreír y acompañarlos noche a noche en sus casas. Gracias @yomellamo por la oportunidad y por darme el equipo de los sueños @carlocalero29 @jessiuribe3 @cesarescola @agrisales333 ! Esta noche a los 8pm nos vemos por @caracoltv