Video: El día en que José José descubrió si imitador colombiano era su hijo

En una entrevista, hablaron cordialmente y se imaginaron varias cosas juntos. Y si bien José José dijo en su momento que este se parecía más a su padre, las pruebas confirmaron que no existía parentesco. Por ningún lado.

Aún con este resultado, José José aseguró que mantendría una relación con el colombiano, pero en su momento, también expresó alivio.

“Nada me habría pesado más en la conciencia que la enorme imprudencia de, al estar bebido y al tener ‘black out’ tan grande, una laguna mental tan enorme, hubiera yo propiciado el nacimiento de Brian”, explicó.

Por ahora, Brian tiene el nombre de Manuel José y así promociona su carrera artística.

En su momento, él no quedó satisfecho. Afirmó que no hubo claridad en la prueba: "Fue el manejo que le dio una revista de chismes en México a un dudoso procedimiento. No hubo claridad en todo lo que se hizo. No vamos a culpar o a señalar a nadie, pero sí debo mostrar un desacuerdo con la prueba y sostenerme en mi historia, en la veracidad de lo que les he dicho. Este tema queda en un segundo plano, en una parte muy personal. Ahorita lo importante es seguir proyectando mi carrera como Manuel José”, dijo al Vanguardia hace cuatro años.

